Orgelsommer in Weimars Herderkirche

Weimar. Der Weimarer Orgelsommer in der Herderkirche wird mit einem Konzert von Hans-Jürgen Kaiser aus Fulda fortgesetzt.

Domorganist Hans-Jürgen Kaiser aus Fulda gestaltet das nächste Konzert im Weimarer Orgelsommer am Sonntag, 1. August, 18 Uhr, in der Herderkirche. Er ist außerdem künstlerischer Leiter der Orgelkonzerte am Fuldaer Dom. Seit 1990 verbindet ihn ein Lehrauftrag für Improvisation/Liturgisches Orgelspiel und Orgelliteraturspiel mit der Universität Mainz, wo er seit 1995 als Universitätsprofessor das Fach Orgelimprovisation lehrt. Karten gibt es an der Abendkasse.