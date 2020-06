Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orgelsommer mit Quartett

Der Weimarer Orgelsommer wird am Sonntag, 21. Juni, 18 Uhr, in der Herderkirche fortgesetzt. Dann steht erstmalig in diesem Jahr nicht die Orgel im Mittelpunkt, sondern eines der berühmtesten Streichquartette von Mozart. Das Preußische Quartett Nr. 2 wird von Mitgliedern der Weimarer Staatskapelle gespielt. Gerahmt wird das Werk von zwei Kirchensonaten Mozarts, gespielt von KMD Johannes Kleinjung an der neuen Truhenorgel. Karten zu 5 € sind an der Abendkasse erhältlich.