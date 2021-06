Auf musikalische Erlebnisse in der Denstedter Dorfkirche mussten die Fans der Liszt-Orgel zuletzt lange verzichten. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Orgelvesper mit Uraufführung in der Denstedter Kirche

Denstedt. Ein eigens für die Denstedter Liszt-Orgel komponiertes Werk erklingt am Samstag zum allerersten Mal in der Öffentlichkeit.

Für eine Orgel-Vesper in drei Teilen gastiert am Samstag, 19. Juni, Martin Sturm in der Denstedter Dorfkirche. Im ersten Teil ab 17 Uhr erklingen Werke von Bach, Mozart, Liszt und Chopin. Ab 17.45 Uhr folgt eine Uraufführung: Es erklingt eine eigens für diese Liszt-Orgel geschriebene Komposition von Rishin Singh.

Ab 18.45 Uhr variiert Sturm im Epilog Melodien, die die Zuhörer vorschlagen. Dazwischen können die Besucher in kurzen Pausen draußen Luft schnappen. Es gelten die Corona-Abstandsregeln. Der Eintritt ist frei.