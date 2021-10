Originelle Performance rings um Weimarer Brunnen

Aktion der Erstsemester der Fakultät Architektur/Urbanistik hier am Herderbrunnen.

Weimar. Mit einer Brunnen-Wasser-Tanz-Performance endete der Einführungskurs für die Erstsemester der Fakultät Architektur und Urbanistik.

Im Mittelpunkt einer originellen Inszenierung standen am Donnerstag zehn Weimarer Brunnen: In Anlehnung an Goethes „Zauberlehrling“ inszenierten die rund 200 Erstsemester-Studierenden der Fakultät Architektur und Urbanistik unter Leitung von Bernd Rudolf, Professur Bauformenlehre, einen Brunnenspaziergang der besonderen Art.

Vom Brunnen am Haus der Frau von Stein ausgehend über Ildefonso- und Herderbrunnen bis zum Wielandbrunnen wurden die Brunnen durch Wassertransporte symbolisch miteinander verbunden.