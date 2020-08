„Orpheus“ im Galli-Theater

Bereits am Dienstag, 18. August, 20.30 Uhr, lädt das Galli-Theater Weimar an der Windischenstraße 4 zu „Orpheus – One Man Musical“ ein. Krispin Wich singt und spielt sich, begleitet von seiner Gitarre, sehnsuchtsvoll, verzweifelt, leidenschaftlich oder schalkhaft verschmitzt durch die dramatische Liebesgeschichte von Orpheus und Eurydike. Am Mittwoch, 19. August, 20.30 Uhr, folgt der „Froschkönig für Erwachsene“, ein lustvolles Beziehungsmärchen.