„Orpheus“ im Galli-Theater Weimar

Ein Drama voller wundersamer Leichtigkeit verspricht das Galli-Theater am Mittwoch, 23. Februar, um 20 Uhr in der Windischenstraße 4. Aufgeführt wird „Orpheus“ als One-Man-Musical. In diesem geht es um das leidige Thema der Liebe zwischen Mann und Frau. Sie liebt ihn und er liebt sie. Bis sich der Teufel einmischt. Doch der Mann geht für seine Liebe buchstäblich durch die Hölle und gewinnt sie zurück. Als sich längst wieder alles zum Guten wenden will, macht er jedoch einen verhängnisvollen Fehler.