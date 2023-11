Orpheus und der Froschkönig im Galli Theater Weimar

Weimar. Diese Stücke kommen demnächst im Galli Theater Weimar auf die Bühne.

Das Ein-Mann-Musical „Orpheus“ kommt am Dienstag, 21. November, 20 Uhr, auf die Bühne im Galli Theater. Es geht um eine Liebesgeschichte, in die sich der Teufel einmischt. Krispin Wich singt und spielt sich mit Gitarre durch die Liebesgeschichte von Orpheus und Eurydike. Der „Froschkönig für Erwachsene“ steht am 22. November, 20 Uhr, auf dem Programm. Zu sehen ist eine lustvolle Interpretation des Grimmschen Märchens nach der Devise: Männer sind Frösche und warten auf die Frau, die sie zum richtigen Zeitpunkt und mit der nötigen Power an die Wand klatschen.