Ortschaftsräte im Nordkreis tagen

Am Ettersberg. Ramsla und Kleinobringen beraten am Dienstag und Mittwoch über aktuelle Themen.

Mehrere Ortschaftsrats-Sitzungen im Nordkreis gehen in dieser Woche über die Bühne. Nachdem am Montagabend die Großobringer den Auftakt markierten, tagt am Dienstag, 7. März, der Rat in Ramsla ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Die Tagesordnung ist überschaubar: Empfehlung zu einem privaten Bauantrag, Anfragen aus der Bevölkerung, Informationen von Ortschaftsbürgermeister Thomas Basche (CDU). Am Mittwoch, 8. März, ist Kleinobringen mit Ortschaftsbürgermeister Christian Albrecht (parteilos) an der Reihe. Im „Doppelringer Bürgerhaus“ geht es ab 19.30 Uhr unter anderem um den Aktions- und Veranstaltungsplan für das laufende Jahr sowie die Konzepte für den Frühjahrsputz und den Grünschnitt im Dorf. Neugierige sind wie immer herzlich willkommen.