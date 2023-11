Ortschaftsräte in Wohlsborn und Großobringen tagen

Am Ettersberg. In Großobringen geht es unter anderem um die Aufstellung von Schautafeln mit historischen Bezügen.

In zwei Ortschaften der Landgemeinde Am Ettersberg stehen in den nächsten Tagen Sitzungen der Ortschaftsräte auf dem Programm. Los geht es am Donnerstag, 16. November, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Wohlsborn. Die Tagesordnung umfasst die Standards: Empfehlungen zu Bauanträgen, Bürgeranfragen und Informationen von Ortschaftsbürgermeisterin Christina Hasse sind die wichtigsten Punkte. Die Ehrenamtlichen in Großobringen befinden am Montag, 20. November, ab 19 Uhr in ihrem Dorfgemeinschaftshaus über die Verwendung der Verfügungsmittel, welche die Landgemeinde ihren Ortschaften jährlich bereitstellt. Thema sollen zudem Schautafeln mit historischen Bezügen sein, deren Aufstellung die Großobringer ins Auge gefasst haben.