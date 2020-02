Wohlsborn. In Wohlsborn steht am Mittwoch zudem eine Einwohnerversammlung mit Details zu den demnächst beginnenden Abwasser-Bauarbeiten auf dem Plan.

Ortschaftsräte in Wohlsborn und Krautheim tagen

Zwei Ortschaftsräte und eine Einwohnerversammlung gehen am Mittwochabend, 26. Februar, im Bereich der Nordkreis-Landgemeinde Am Ettersberg über die Bühne. In Wohlsborn tagt zunächst ab 18 Uhr der Ortschaftsrat im Bürgermeisteramt, um die direkt im Anschluss geplante jährliche Einwohnerversammlung vorzubereiten. Zu dieser sind die Interessierten ab 19 Uhr ins Bürgerhaus eingeladen. Dann geht es um das neue Entwässerungssystem, für das die Bauarbeiten Mitte März beginnen sollen. Der Baubetrieb, das Ingenieurbüro und die eingesetzte Technik werden vorgestellt.

Der Ortschaftsrat von Krautheim und Haindorf tagt ab 20 Uhr im Gemeindesaal der Haindorfer Gaststätte (Im Dorfe 3). Neben dem gemeindlichen Einvernehmen zu diversen Bauanträgen beraten die Ratsmitglieder dort zur Sanierung des Aufgangs zum Haindorfer Friedhof und bereiten eine entsprechende Vorlage für die Stadtrats-Gremien der Landgemeinde vor.