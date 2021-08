Ortschaftsrat tagt in Wohlsborn

Wohlsborn. Unter anderem geht es um die Verwendung der verbliebenen Mittel aus der Thüringer „Hochzeitsprämie“.

Unter anderem mit dem Abrechnungsstand der vom Freistaat Thüringen gezahlten Neugliederungsprämie beschäftigt sich der Ortschaftsrat von Wohlsborn in seiner Sitzung am Donnerstag, 12. August, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus (Breitenstr. 10). Peter Thomas, der Ortschaftsbürgermeister des zur Landgemeinde Am Ettersberg gehörenden Dorfes, gibt einen Überblick über die bisherige Mittelverwendung, danach geht es um die Verwendung der Restmittel gemäß einer Wunschliste der Ratsmitglieder – eventuell bis hin zur Auftragsvergabe. Das Gremium will zudem seine Vorstellungen über Projekte in Wohlsborn für den Landgemeinde-Haushalt des kommenden Jahres abstimmen. Auch der Stand und weitere Ablauf zur Neugestaltung des Sport- und Spielplatzes ist Thema.