Ortsschilder sollen nach außen wandern

Vor allem mit verkehrsrechtlichen Fragen sowie Haushaltszahlen beschäftigt sich der Magdalaer Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch, 10. Juni. Zum zweiten Mal legt Bürgermeister Mario Haßkarl (CDU) den Abgeordneten einen Beschlussvorschlag zur neuen Festsetzung der Ortsdurchfahrtsgrenze an den beiden Enden der Landstraße 2161 vor – also am Gewerbegebiet Richtung Autobahn sowie dem Ortsausgang nach Mellingen. Im Endeffekt sollen die Ortsschilder versetzt werden, so dass die Einfahrt zum Gewerbegebiet und die Zufahrt zur Wiesenmühle mit zum Ortschaftsgebiet zählen. Im vorigen Jahr hatten die Stadträte diesen Beschluss vertagt, da sie noch die Bestätigung brauchten, dass die Unterhaltung beispielsweise von Straßendurchlässen auch weiterhin Sache des Straßenbauamtes bleibt.

Für den Wiesenmühlenweg haben Anwohner eine Unterschriftensammlung gestartet: Sie fordern, dass in der engen Straße das Parken komplett verboten wird – oder zumindest temporär zu den Zeiten der Müllabfuhr. Für das Wohngebiet „Schwemmtümpfel“ liegt ein Antrag der CDU-Fraktion auf Errichtung einer Durchfahrtssperre vor.

Der Bürgermeister gibt zudem eine Information zum aktuellen Stand der Haushaltssatzung für 2020. Die sollte ursprünglich in diesem Monat zum Beschluss vorliegen, allerdings plädiert das Stadtoberhaupt wegen der aktuellen Unwägbarkeiten auf Verschiebung um einen Monat.

(Verweis) 10. Juni, 19 Uhr, Mehrzweckhalle am Sportplatz