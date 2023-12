Ortsteil bei Weimarer Weihnacht und im Vereinshaus aktiv

Die Weimarer Weihnacht am Tag der Eröffnung am 28. November.

Oberweimar-Ehringsdorf Oberweimar-Ehringsdorf in der Vereinshütte präsent

In der Vereinshütte auf dem Weimarer Weihnachtsmarkt präsentiert sich am Donnerstag, 14. Dezember, der Ortsteil Oberweimar-Ehringsdorf. „Uns zieht es das zweite Mal in Folge in die Innenstadt, wir wollen den Weimarern zeigen, wie vielfältig das Leben in unserem Ortsteil ist“, sagte Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle (Grüne). Es werden sich einige Vereine und Institutionen präsentieren, insbesondere freue sich der Ortsteil, dass auch die Freiwillige Feuerwehr Ehringsdorf dabei ist. Die Vereinshütte auf dem Marktplatz sei von 11 bis 20 Uhr besetzt. Dort würde es auch heiße Getränke geben, kündigte Ines Bolle an.

Seine letzte Sitzung in diesem Jahr hält der Ortsteilrat zuvor bereits am Mittwoch, 13. Dezember, ab 19 Uhr im Vereinshaus „Zur Linde“ in Ehringsdorf ab. „Wir werden insbesondere die Vorhaben für die letzten Monate in der zu Ende gehenden Legislatur besprechen. Natürlich gibt es auch viele Informationen aus dem Stadtrat und aus dem Ortsteil. Die Sitzung ist wie immer öffentlich“, wirbt Ines Bolle um die Teilnahme von interessierten Zuhörern aus dem Ortsteil.