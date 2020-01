Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ortsteil-Feuerwehr hat neuen Leiter

Bilanz über das vergangene Einsatzjahr haben die Freiwillige Feuerwehr Krakendorf/Rettwitz, deren Feuerwehrverein sowie die Jugendfeuerwehr bei ihrer gemeinsamen Jahreshauptversammlung im Neckerodaer Gasthaus „Zur Linde“ gezogen. 50 Vereinsmitglieder und Einsatzkräfte waren der Einladung gefolgt. Auch Blankenhains Stadtspitze kam ins Färberdorf: Bürgermeister Jens Kramer ebenso wie der zweite Beigeordnete der Stadt, Volker Anding, und nicht zuletzt Blankenhains Stadtbrandmeister Manfred Nagel.

Im Zentrum der diesjährigen Versammlung stand für die Krakendorfer und Rettwitzer die Wahl des Wehrführers. In den vergangenen fünf Jahren hatte Marko Grimmer dieses Amt inne, der sich auch diesmal der Abstimmung stellte. Mit René Thiene meldete noch ein zweiter Kandidat Ambitionen an – und konnte sich schließlich auch durchsetzen. Grimmer wurde als stellvertretender Wehrführer gewählt. Auch, was die Verantwortung für die Nachwuchsabteilung angelangt, wurde dem bisherigen Wehrführer das Vizeamt übertragen. Als Jugendwartin wurde Nicol Meiland gewählt.

Vor dem Wahlprozedere war es Sache von Marko Grimmer, das Jahr der Einsatzabteilung Revue passieren zu lassen. 2019 wurde sie 22 Mal alarmiert. 17 Mal rückte die Wehr zu Brandeinsätzen aus. Fünf Mal wurde sie zu technischen Hilfeleistungen gerufen. Um im Ernstfall auch erste medizinische Hilfe etwa bei der Wiederbelebung von Menschen gezielt leisten zu können, hat das Einsatzfahrzeug seit dem Vorjahr auch einen Defibrillator an Bord. Einen Überblick über die Aktivitäten des Vorjahres über das Einsatz-, Übungs- und Ausbildungsgeschehen hinaus die Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Linda Behr.

Nicht zuletzt bot die Jahreshauptversammlung auch Anlass, um Kameraden zu befördern. Marko Grimmer steht nun im Rang eines Oberbrandmeisters, Dirk Geber und André Hünger wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert, Nicol Meiland zur Feuerwehrfrau sowie Marko Bott und Benjamin Beuscher zu Feuerwehrmännern.