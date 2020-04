Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ortsteil muss Stellvertreter erneut wählen

Verwirrung in Oberweimar-Ehringsdorf: OB Peter Kleine nimmt jetzt die Amtsgeschäfte als amtierender Ortsteilbürgermeister wahr. Er hatte die Aufgabe zum 1. April an den stellvertretenden Ortsteilbürgermeister Günter Zimmermann übertragen. Allerdings stellte sich heraus, dass weder er noch die gleichberechtigte zweite Stellvertreterin Ines Bolle im Vorjahr in der erforderlichen geheimen Wahl ins Amt gekommen sind. Das ergab die Auswertung des Protokolls von der Wahl-Sitzung am 26. Juni 2019, das der Ortsteilrat der Stadt zur Verfügung gestellt hatte.

Die Neuwahl des Stellvertreters, der dann als Ortsteilbürgermeister amtieren kann, soll nun wie vorgeschrieben geheim in einer öffentlichen Sitzung des Ortsteilrates erfolgen.

Donnerstag, 9. April, 17 Uhr; Cafeteria der Stadtverwaltung, Schwanseestr. 17