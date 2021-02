Ortsteilräte geben Masken aus

Im Gemeindehaus in Gaberndorf werden am heutigen Sonnabend erneut kostenlose Masken ausgegeben.

In mehreren Ortsteilen werden an diesem Sonnabend kostenlos medizinische Masken von Ortsteilräten und Vereinen ausgegeben. In Gaberndorf steht der Ortsteilrat von 10 bis 12 Uhr im Gemeindehaus bereit. Ältere Bürger, die mit dem Weg überfordert sind, können sich über Telefon/Mailbox (44 36 320) an den Ortsteilrat wenden. In Legefeld werden die Masken von 14 bis 18 Uhr am Haupteingang zum Vereinshaus (Alte Schule) ausgegeben. In Holzdorf verteilt sie Thomas Bán über die Briefkästen.

In Oberweimar-Ehringsdorf gibt der Ortsteilrat die Masken von 10 bis 13 Uhr am Vereinshaus Zur Linde, am Nahkauf Loch und am Nahkauf Heyer aus.