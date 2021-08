Ortsteilrat Weimar-West kritisiert Sparkassen-Pläne

Weimar. Der Ortsteilrat Weimar West betrachtet Filialpolitik der Sparkasse nicht nur im eigenen Viertel mit großer Sorge.

Eine „mangelnde Kompromissbereitschaft“ der Sparkasse Mittelthüringen bei der Zukunft ihrer Filiale auf dem Straßburger Platz hat der Ortsteilrat Weimar West kritisiert. „Wir brauchen eine gute Lösung für Weimar West“, forderte dieser in einer Stellungnahme im Nachgang zu einem Bürgergespräch mit Betroffenen, Ortsteilräten sowie Vertretern der Sparkasse.

Aus Sicht des Ortsteilrates sei die Umstellung auf SB-Betrieb, also ohne Mitarbeiter vor Ort, eine Entwicklung, die sich auf alle Menschen in West auswirken werde. Besonders negativ seien die Folgen für Menschen, die durch ihr Alter, ihre Gesundheit oder aus sozialen Gründen eingeschränkt seien. Insbesondere für ältere Menschen sei es problematisch, wenn Beratungsangebote und der persönliche Kontakt zu Mitarbeitern künftig nicht mehr in der Filiale Weimar West stattfinden. Der Ortsteilrat bedauert ausdrücklich, dass die entgegenstehenden Interessen des Ortsteils und jener der Sparkasse in der Gesprächsrunde nicht aufgelöst werden konnten.

„Unser Kompromissvorschlag, künftig wenigstens einmal in der Woche einen Mitarbeiter vor Ort einzusetzen, wurde aus Sicherheitsgründen, jedoch auch aus Gründen der unklaren Auslastung des Mitarbeiters vor Ort abgelehnt“, heißt es in der Stellungnahme und weiter stellte man klar: „Dieser Kompromissvorschlag stellte für uns das absolute Minimum an Service vor Ort da, denn eigentlich möchten wir den derzeitigen Standard einer mit Mitarbeitern besetzten Filiale vor Ort erhalten.“

Enttäuschend sei für den Ortsteilrat um Ortsteilbürgermeisterin Petra Hamann (parteilos) und ihren Stellvertreter David Albrecht, dass von ihren Vorschlägen „keiner in für uns akzeptabler Weise mitberücksichtigt werden soll“. Das Gremium misst dem Verbleib der Sparkasse in bisheriger Form große Bedeutung für den Ortsteil bei. „Kurze Wege, Service vor Ort und ein belebter Ortsteil sind für uns auch Merkmal eines lebenswerten Ortsteils.“

Über den eigenen Tellerrand hinaus betrachtet der Ortsteilrat die Entwicklung mit immer weniger besetzten Filialen „mit großer Sorge“. Die Umstellung auf SB-Betrieb sei ein Problem, das sich in ganz Weimar und darüber hinaus beobachten lasse. „Daher werden wir weiter versuchen, im Gespräch zu bleiben, das Beste rauszuholen und hoffen, durch ein größeres öffentliches Interesse die Sparkasse davon überzeugen zu können, ihren Schritt zu überdenken und dann im Sinne der Menschen vor Ort zu entscheiden“, heißt es abschließend.