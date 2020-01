Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ossietzkystraße erneut halbseitig dicht

Der erste Sanierungsabschnitt auf Weimars Ossietzkystraße muss kommende Woche in die Nachspielzeit: Wegen Restarbeiten auf der südlichen Straßen- und Wegseite wird die Straße ab Montag 13. Januar voraussichtlich bis zum Monatsende nochmals halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann dann nur von der Friedrich-Ebert- in Richtung Brennerstraße fließen. In Gegenrichtung führt die offizielle Umleitung über die Rießnerstraße. Von der Ebertstraße wird auch die Zufahrt zu ihrem Nebenarm zur Bockstraße hin gesperrt. Dieser ist nur aus der Gegenrichtung erreichbar.

Eine Vorschau auf den zweiten Sanierungsabschnitt der Ossietzkystraße geben Stadtverwaltung, Planer sowie beteiligte Ver- und Entsorger bei einer Anliegerversammlung am kommenden Dienstag, 14. Januar, um 18 Uhr in der Aula der Falk-Grundschule am Rathenauplatz. In diesem und im nächsten Jahr soll der grundhafte Ausbau samt neuer Beleuchtung jenseits der Ebertstraße bis hin zur Schlachthofstraße fortgesetzt werden. Auch über die Dauer der Sperrung und die Umleitungen für den Verkehr wird dann Auskunft gegeben.