Ostereiergrabung im Weimarer Museum für Ur- und Frühgeschichte

Weimar. Über die Osterfieren finden einige Veranstaltungen im Museum für Ur- und Frühgeschichte in Weimar statt.

Während der Osterferien finden im Museum für Ur- und Frühgeschichte Veranstaltungen statt, die zum Mitmachen einladen: Am Mittwoch, 5. April, steht unter dem Titel „Jetzt wird’s bunt“ ein Färbertag im Museum an. Neben Informationen zur jahrtausendealten Geschichte des Färbens können ganztägig Ostereier mit Farben aus der Natur gefärbt werden. Am Samstag, 8. April, geht es ganztägig weiter mit einer Ostereiergrabung. Dabei können Hobby-Ausgräber von 6 bis 66 Jahren ein Ei ausgraben und lernen, wie Archäologen im Feld arbeiten. Am Mittwoch, 12. April, 11, 13 und 15 Uhr steht eine Familienführung mit Workshop zum Thema Birkenrinde auf dem Plan. Anschließend werde Osterschmuck aus dem Material gebastelt. Um Anmeldung werde gebeten.