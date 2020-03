Neue Osterkrone auf dem Teich in Possendorf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Osterkrone schwimmt wieder auf Possendorfer Teich

Trotz Corona-Krise halten die Possendorfer an ihrer Tradition fest: Am Sonntag setzten sie unter der Regie der Traditionsvereins Possendorf die neu gestaltete Osterkrone – Durchmesser 2,20 Meter, Höhe 1,70 Meter - auf den Teich. Roland Emig rückte die schwimmende Krone im Wasser an die richtige Stelle. Die alte Osterkrone aus dem Jahr 2008 – damals von Volker Kämpfe gebaut – war „in die Jahre gekommen“. Die grundhafte Neugestaltung wurde durch Susanne Schmidt-Kämpfe vom Traditionsverein organisiert. Die Possendorfer spendeten dem „Osterkronen-Team“ über 300 bunte und verzierte Eier.