Otto Hetzer lockt Denkmalexperten nach Weimar

Der Restaurator im Zimmerhandwerk, Toralf Milde (links), erläuterte in seinem Vortrag das Konstruktionsprinzip der von Otto Hetzer entwickelten Brettschichtbinder.

Weimar. Bundesweite Arbeitsgruppe von Restauratoren im Handwerk befasst sich mit den Konstruktionen des Holzbaupioniers.

Um sich über Otto Hetzer und seine Holzbautechnik zu informieren, sind Denkmalexperten aus ganz Deutschland zum Jahrestreffen nach Weimar gekommen. Die Handwerksmeisterinnen und -meister verschiedener Gewerke haben in der Propstei Johannesberg bei Fulda eine Fortbildung zum „Restaurator im Handwerk“ absolviert. Ihrer AG gehören drei Weimarer an: Tischler Johannes Fliegel, Maler- und Lackiererer Uwe Marschall sowie der Zimmerer Toralf Milde. Milde stellte in der Lokhalle des Eisenbahnmuseums, einer ehemaligen Hetzerhalle, die nach dem Zweiten Weltkrieg verändert wurde, insbesondere die Firmengeschichte und Hetzers Entwicklungen vor. Er gründete 1872 ein Zimmereigeschäft und ein Dampfsägewerk mit bis zu 350 Mitarbeitern. Hetzer wollte freitragende Binder mit hohen Spannweiten herstellen und dabei sparsam mit Holz umgehen.

Allgemein bekannt wurden er und seine Konstruktionsprinzipien durch die deutsche Eisenbahnhalle für die Weltausstellung in Brüssel 1910. Durch Brand und mangelnde Bauunterhaltung gingen alle Hallen in Weimar verloren. Die Denkmalexperten zeigten sich verwundert über den Umgang mit dem bedeutenden Erbe. An Hetzer zu erinnern, wäre 2022 Gelegenheit: Dann jährt sich die Firmengründung zum 150. Mal.