Paco ist Weimars erster Neuankömmling des Jahres

Paco ist ein Frühaufsteher. Um 6.13 Uhr kam er am Freitag in Weimars Klinikum zur Welt—als erstes Baby 2021. Bei der Geburt maß er 50 Zentimeter und brachte 3075 Gramm auf die Waage.Weimars Neujahrsbaby zu sein, kommt diesmal einem Kind aus dem Weimarer Land zu. Seine Eltern Betty Hottenrott und Marcus Stieger leben in Isseroda.