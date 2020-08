Pächter Thomas Herrnbredel vor dem kleinen Becken, das er ab Herbst 2020 aus Eigenmitteln seiner Bad-Camp GmbH sanieren will.

Ettersburg. Zumindest den Bau des höhergelegten neuen Beckenkörpers für das kleine Freibad Ettersburg will Thomas Herrnbredel in den nächsten Monaten stemmen

Comeback für das kleine Freibad in Ettersburg? Nach jahrelangem Hin und Her sowie festgefahrenen Fronten zwischen Pächter und Bürgermeister kommt nun wieder Bewegung in die Angelegenheit.