Päckchen als Ersatz für Kranichfelder Weihnachtsfeier

Mit einer privaten Weihnachtspäckchen-Aktion haben zwei Kranichfelder Familien auf die Absage der diesjährigen Weihnachtsfeier für sozial Bedürftige in der Zweiburgenstadt reagiert. Diese war in jedem Advent eine feste Institution: Die Stadt lud an einem Nachmittag zu Kaffee, Kuchen und kleinen Geschenken ins Baumbachhaus ein. Weil die Corona-Pandemie das diesmal nicht zulässt, sprangen die Familien Lenz und Schramek ein, die statt einer Feier fleißig Weihnachtspäckchen füllten und in dieser Woche von Haustür zu Haustür der ihnen bekannten Adressen von Bedürftigen zogen. Möglich wurde die Aktion durch Spenden von Rewe, Zahnarztpraxis Müller, Geschenkeartikel und Schreibwaren Hahn, Erika Witzmann und natürlich der beiden Initiatoren-Familien.