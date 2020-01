Panorama-Blick in Weimar-Nord wächst weiter

Auf der Baustelle „Panorama-Blick“ der Konsum-Weimar-Gruppe an der Marcel-Paul-Straße haben nach der Feiertagspause die Arbeiten wieder begonnen. Für rund 30 Millionen Euro entsteht hier auf 7000 Quadratmetern Fläche ein Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage, drei Verbraucher- bzw. Drogeriemärkten im Erdgeschoss sowie Pflegedienstleistern und 80 Wohnungen in den Obergeschossen. Der Konsum als Bauherr hat den ehrgeizigen Plan, dass die Märkte noch in diesem Jahr im Erdgeschoss einziehen können. Die Obergeschosse sollen im ersten Halbjahr 2021 bezogen werden.