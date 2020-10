Panoramblick-Neubau in Weimar: Jetzt auch Fußweg gesperrt

Weimar. Wegen der Arbeiten an der Verbundleitung am Neubau Panoramablick wird der Fußweg auf der südlichen Seite der Marcel-Paul-Straße gesperrt.

Scheibchen-Taktik bei den Behinderungen am Panoramblick-Neubau in Weimar Nord: Nach der Straßensperrung dort ist seit Donnerstagnachmittag auch der Fußweg an der Marcel-Paul-Straße zwischen der Einfahrt des Park + Ride- Parkplatzes und dem Netto-Markt voll gesperrt. Grund sind auch hier die Arbeiten an der Verbundleitung.

Fußgänger müssen weiträumig ausweichen: Ihnen bleibt nur der Umweg an der Baustelle vorbei über den Parkplatz von „wohnen plus…“ und vorbei am dortigen Döner-Stand zur Bonhoefferstraße. Der Gehweg, der eigentlich bereits ab Mittwoch gesperrt werden sollte, werde schnellstmöglich wieder freigegeben, so die Stadt.