Der Panzerblitzer vor dem betongerahmten Blumenbeet am Fußgängerzugang zum Klinikum.

Panzerblitzer am Klinikum

In den Ferien tritt die Geschwindigkeitsüberwachung auf den Schulwegen naturgemäß zurück. Weimars städtischer Ordnungsdienst hat die Semi-Station deshalb zunächst in der Henry-van-de-Velde-Straße am Klinikum aufgestellt. Ausnahmsweise soll der „Panzerblitzer“ dort nicht nur eine, sondern zwei Wochen lang stehen. Kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen seien aber jederzeit möglich, teilte die Stadtverwaltung mit.

