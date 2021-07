Panzerblitzer an Fürnbergschule in Weimar

Weimar. Zur Schulwegsicherung kommt der städtische Blitzer nächste Woche im Südosten Weimars zum Einsatz.

Daran, dass es dieser Tage gelegentlich blitzt, hat nicht nur die Wetterlage ihren Anteil. Weimars „semistationäre Einrichtung“, mit der der Ordnungsdienst Rasern auf der Spur ist, zieht am Wochenende von Oberweimar an die Bodelschwinghstraße um. Nächste Woche wird der Panzerblitzer zur Schulwegsicherung in der Tempo-30-Zone vor der Fürnbergschule eingesetzt. Aus gleichem Grund war die Anlage in dieser Woche an der Taubacher Straße in Betrieb.