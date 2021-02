Panzerblitzer in den Norden von Weimar gezogen

Die Semistation des Weimarer Ordnungsamtes wurde in dieser Woche an der Kromsdorfer Straße platziert.

Eigentlich ist er weithin sichtbar. Dennoch bekam der „Panzerblitzer“ bereits am Montag an seinem neuen Standort in der Kromsdorfer Straße zu tun. Zwischen den Einfahrten ins untere Werk soll der von der Stadt „semistationäre Einrichtung“ genannte Blitzer in dieser Woche das Einhalten der Geschwindigkeit überwachen. Am Montag war der Fahrzeugverkehr Weimarer Norden gleich doppelt überwacht: Denn in der Nordstraße stand ein weiterer Blitzer – im Transporter.