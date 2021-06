Die Stadt Weimar blitzt auch in der neuen Woche an der Trierr Straße in Höhe der „Brotklappe“.

Panzerblitzer in Weimar bleibt am Stadtring

Weimar. Der Panzerblitzer bleibt eine weitere Woche an der Trierer Straße in Höhe der „Brotklappe“ zur Schulwegsicherung stehen.

Teure Fotos gibt es auch weiterhin am Stadtring. Der Panzerblitzer wechselt seinen Standort mit Beginn der neuen Woche nicht. Wie der Städtische Ordnungsdienst mitteilte, wird die semistationäre Einrichtung auch in der kommenden Woche noch in der Trierer Straße in Höhe der „Brotklappe“, also zwischen Abraham-Lincoln-Straße und August-Bebel-Platz, stehen. Da diene er vor allem zur Sicherung des Schulwegs. Die geplante Messstelle am Klinikum wird nach Angaben aus der Stadtverwaltung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.