Panzerblitzer überwacht 30er-Zone in Weimar

Der sogenannte Panzerblitzer steht in Weimar in Höhe des Seniorenheims in der Ettersburger Straße.

Nach der Pause über den Jahreswechsel ist die semistationäre Einrichtung der Stadt Weimar am Montag wieder in Betrieb gegangen. Der sogenannte Panzerblitzer wurde zum wiederholten Mal in der Ettersburger Straße in Höhe des Seniorenwohnens aufgebaut. In der Tempo-30-Zone soll er voraussichtlich in den beiden ersten Wochen des Jahres Raser erfassen, also bis zum 15. Januar. Bei Bedarf könne der Blitzer aber jederzeit den Standort wechseln, erinnerte Weimars Verwaltung.