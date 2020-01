Der teilstationäre Blitzer der Stadt (hier in der Rilkestraße) misst in der kommenden Woche an der Fuldaer Straße.

„Panzerblitzer“ wacht oberhalb des Stadions

Weimars „Panzerblitzer“ erkundet Neuland. Ab dem kommenden Montag, 13. Januar, steht der teilstationäre Messanhänger zum ersten Mal im unteren Bereich der Fuldaer Straße.

Die ersten eineinhalb Wochen des neuen Jahres brachte die Anlage in Legefeld nahe der Schule zu. Ebenfalls zur Schulwegsicherung wurde sie Ende November vergangenen Jahres auch schon im Stadtring eingesetzt – allerdings an dessen Südschleife in der Trierer Straße am Abzweig zur Shakespearestraße.

Nun wird der Panzerblitzer für eine Woche weiter nördlich zwischen Röhr- und Bechsteinstraße aufgebaut. Dort befindet sich im direkten Umfeld zwar keine Kindereinrichtung. Um die Querung der viel befahrenen Straße etwa vom und zum Stadion zu ermöglichen und die Emissionsbelastung für die Anwohner zu mindern, ist dort allerdings Tempo 30 ausgeschildert. Die Grafik-Messtafeln, die dort in beiden Fahrtrichtungen installiert sind, zeigen jedoch in steter Regelmäßigkeit ein verärgertes Gesicht an, das Temposünden zwar entlarvt, aber nicht ahndet.

Von Fahrern, die das dortige Limit auf der Straße ignorieren, können auch Anwohner und andere Passanten ein Lied singen. In letzter Zeit habe es massive Beschwerden über die Raser gegeben, unter anderem von der Bürgerinitiative „Wohnstraße Stadtring“. Da half es offenbar wenig, dass die Stadt in diesem Bereich schon mehrfach den mobilen Blitzer aus dem Fahrzeug heraus einsetzte. Nun soll die Semistation dazu beitragen, Temposünder oberhalb des Stadions einzubremsen.