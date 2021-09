Panzerblitzer zieht an Schulweg

Schon im Vorjahr stand der Panzerblitzer an der Fürnbergschule in der Bodelschwinghstraße.

Weimar. Die Wege der Jüngsten rücken wieder an die erste Stelle

Das neue Schuljahr beginnt am kommenden Montag, und damit kehrt die semistationäre Einrichtung der Stadt Weimar zur Geschwindigkeitsüberwachung an die Schulwege zurück. Durch den Städtischen Ordnungsdienst werde der sogenannte Panzerblitzer in der 36. Kalenderwoche an der Bodelschwinghstraße auf Höhe der Fürnberg-Grundschule aufgestellt, teilte die Stadtverwaltung mit. Kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen seien jedoch jederzeit möglich, hieß es.