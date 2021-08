Die Semistation (Panzerblitzer) an der Lisztapotheke in der Weimarer Steubenstraße.

Weimar. Der Standort in der Steubenstraße wird zunächst aufgegeben.

In der Steubenstraße hatte die semistationäre Einrichtung in dieser Woche gut zu tun. Dennoch bekommt sie in der kommenden Woche vom Städtischen Ordnungsdienst einen neuen Standort. Sie wird in der 35. Kalenderwoche in der Friedensstraße in Fahrtrichtung zur Jenaer Straße aufgestellt, teilte die Stadtverwaltung mit. Kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen seien allerdings jederzeit möglich.