Parkanlagen können wieder betreten werden

Die Parks der Klassik Stiftung können wieder betreten werden. Unser Foto zeigt den Park an der Ilm, allerdings in einer Aufnahme aus den Vorjahren.

Die Parks der Klassik Stiftung können wieder betreten werden. Das teilte Stiftungssprecher Franz Löbling am Freitag mit. Aufgrund drohender Astbruchgefahr durch Nassschnee hatte die Stiftung in den vergangenen Tagen vor der Nutzung ihrer Parkanlagen gewarnt. Inzwischen haben Mitarbeiter der Gartenabteilung alle angebrochenen Äste aus den Kronen entfernt und gefährdete Kronen nachgeschnitten.

Im Park an der Ilm kam es durch Nassschneebelastung zu fünf großen Astbrüchen, im Schlosspark Ettersburg zu zwei Astbrüchen.



Der historische Baumbestand in den Parks der Klassik Stiftung Weimar ist in Teilen mitunter mehr als 200 Jahre alt und gehört zur denkmalgeschützten Substanz. Gerade diese alten Bäume prägen das Bild der Anlagen, aber sie weisen aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters oft Schädigungen auf. Alle Bäume werden regelmäßig kontrolliert, versicherte der Stiftungssprecher, doch nicht jeder Schaden sei von außen zu erkennen und so könne es trotz Erfüllung aller verkehrssicherheitsrelevanten Bedingungen zu Umstürzen und größeren Astabbrüchen kommen. Schneebelastung oder die im Zusammenhang mit dem Klimawandel zunehmenden Extremwetterlagen erhöhen dieses Risiko.