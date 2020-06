Andrzej Wnuk und Peter Kleine (von links) im vergangenen Jahr bei einem Treffen in Weimar auf dem Balkon der Stadtverwaltung in der Schwanseestraße.

Partnerstadt Zamość versichert: keine LGBT-freie Zone

Hat sich Weimars polnische Partnerstadt Zamość zur LGBT-freien Zone erklärt, die Menschen mit homosexueller, transsexueller oder anderer sexueller Orientierungen ausschließt, oder nicht? Diese Frage schwelt seit Monaten in Weimar und basiert auf Hinweisen von Menschenrechtsorganisationen und Stadtratsfraktionen zu einem entsprechenden Beschluss des Rates der Stadt Zamość.

In einem Brief an den Oberbürgermeister Peter Kleine versichert Stadtpräsident Andrzej Wnuk, dass es solch einen Beschluss nicht gibt. Es handele sich vermutlich um eine Verwechslung mit der Region Zamość. Sie trage zwar denselben Namen wie die Stadt, beide seien aber eigenständige Gebietskörperschaften. Andrzej Wnuk betonte, es sei in in der Partnerstadt „weder ein Ziel noch ein Wunsch, solche Zonen zu schaffen“. Kleine sieht dadurch die Vorwürfe als entkräftet an.

Die beiden Stadtoberhäupter wollen am 17. Juni eine Videokonferenz abhalten und dabei unter anderem über künftige gemeinsame Projekte sprechen.