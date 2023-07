Party am Schwerstedter Stausee im Nordkreis

Schwerstedt. Die Kirmesgesellschaft lädt bei freiem Eintritt zum Rave mit DJs und Getränkebar.

„Heavy Lake“ – unter diesem Titel organisiert die Kirmesgesellschaft Schwerstedt eine große Techno- und House-Party am Nordufer des Speicher-Sees nördlich des Dorfes. Los geht es am Samstag, 15. Juli, um 21 Uhr, der Eintritt ist frei, eine Bar für Getränke ist aufgebaut. Und natürlich eine solide Sound-Anlage, auf der DJs wie Robin Hesse, Ratze, Paul Neumann, ExM, Lorenz Junge vs. Herr Koch, Laut & Lässig sowie Tekknotherapie ihre Bässe auf die Feiernden abfeuern werden. Eine Schlechtwetter-Variante gibt es nicht, die Teilnehmer sind aufgefordert, Müll so weit wie möglich zu vermeiden. Zufahrt und Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert. Die Kirmesburschen und -mädchen freuen sich auf eine lange und ausschweifende Nacht.