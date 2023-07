Party-Hits im Blankenhainer Waldbad

Blankenhain. Die „Venga-Venga-Show“ gastiert am Freitagabend in der Lindenstadt.

Das Blankenhainer Waldbad wird am Freitag, 28. Juli, zur Party-Location. Das laut Eigenwerbung „ausgeflippteste DJ-Team der Nation“ lädt zur Venga-Venga-Show ein. Zelebriert werden mit einer interaktiven Bühnenshow die Hits der 90er und 2000er. Ab 20 Uhr sollen die Bässe bis 1 Uhr durch die Boxen schallen. Für den Aufbau ist das Freibad in der Lindenstadt am Freitag deshalb tagsüber geschlossen. Aus Gründen der Sicherheit gibt es auch während der Veranstaltung keine Bademöglichkeit. Karten gibt es noch im Vorverkauf unter anderem bei der Stadtverwaltung Blankenhain für 10 Euro, an der Abendkasse für 15 Euro. Mit (laut vorläufiger Prognose) Temperaturen um die 25 Grad und einem Sonne-Wolken-Mix steht einer ausgeflippten Party nichts im Weg.