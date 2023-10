„PaulA Palooza“: Festival zum Weimarer Zwiebelmarkt

Der Weimarer Zwiebelmarkt findet in dieser Woche vom 13. bis 15 Oktober statt. Flankiert wird er vom Festival „PaulA Palooza“

Weimar. Mit Musik und mehr lädt die Evangelische Jugend Weimar auch in diesem Jahr wieder zum Festival „PaulA Palooza“ an die Jakobskirche in Weimar.

Die Evangelische Jugend Weimar lädt auch diese Jahr wieder zum Zwiebelmarkt-Festival „PaulA Palooza“ vom 13. bis 15. Oktober neben der Jakobskirche ein. Das Bühnenprogramm beginnt Freitag und Samstag um 15 Uhr und geht bis Mitternacht. Bereits ab 10 Uhr habe die Bar geöffnet, teilt der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Weimar mit. Auf der „PaulA Palooza“-Bühne sollen Jahr Künstler wie Kezia Editha Christy, No:la, Anika mit Zimt, Internet Baby, Teeya Lamée, TenSing Weimar, die Banda Popular, Sterneregen und viele weitere für ein mitreißendes Live-Erlebnis sorgen.

Das Bar-Team des Jugendhauses „PaulA“ kümmert sich um Getränke und Speisen. Ein besonderer Höhepunkt sei der Gottesdienst am Sonntag. Er beginnt um 12 Uhr und wird von einem Brunch unter dem Motto „Brunch and Beten“ ab 11 Uhr begleitet. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Band „Banda Popular“. „PaulA Palooza“ ist ein Festival, das von Jugendlichen für jugendliche Zwiebelmarktbesucher organisiert wird. Der Erlös aus dem Verkauf sowie aus dem Flohmarkt und der Tombola wird für die Sanierung des Jugendhauses und zur Finanzierung von Projekten der evangelischen Jugendarbeit in Weimar verwendet.