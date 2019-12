Paulinenstift Ramsla vorerst im Gemeinschaftshaus

Die Kindergarten-Betreuung in Ramsla ist gesichert. Auch wenn die Räume im Paulinenstift nach dem Brand vom Sonntag vorerst nicht nutzbar sind, so hat der Ort mit seinem Dorfgemeinschaftshaus doch ein Übergangsquartier für die derzeit 25 Mädchen und Jungen.

Montagvormittag hatten Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß und seine Beigeordneten Thomas Basche und Georg Scheide die Situation vor Ort beraten. Der Schaden, den das Feuer selbst im Kindergarten angerichtet hat, ist zwar nicht erheblich. Aber Rauch und Ruß hatten sich in fast alle Räume ausgebreitet und diese damit unbenutzbar gemacht. Die Gemeinde geht von einem Schaden in fünfstelliger Höhe aus.

Zum Glück ist der kleine Saal im Dorfgemeinschaftshaus nicht für eine Silvesterparty gebucht. So konnten die Gemeindearbeiter bereits am Vormittag mit dem Umzug in das Interimsquartier beginnen. Das hätte sich wohl eine ganze Weile hingezogen, wenn es nicht die freiwilligen Feuerwehren gäbe. Eine Rundnachricht via Smartphone hatte nicht allein in Ramsla Erfolg.

So standen viele der Floriansjünger, die bereits am Sonntagabend nach Ramsla gerufen wurden, am Montag wieder bereit. Mehr als 30 Helfer machten sich mit den Gemeindearbeitern beim Umzug nützlich: Feuerwehrleute, aber auch Nachbarn, Kindergärtnerinnen und andere junge Leute aus dem Dorf.

Es ging nicht allein darum, die kleinen Tische, Stühle, Liegen und Nachttöpfe über 70 Meter und die Feuertreppe zu transportieren. Alles musste zuvor auch vom giftigen Ruß befreit werden, der sich – mal deutlich sichtbar, mal nur zu riechen – über allem ausgebreitet hatte. Textilien mussten gewaschen werden. Das angestammte Mobiliar des Gemeinschaftshauses wurde derweil im Bauhof in Berlstedt eingelagert.

Mit 16 Kindern rechnet Thomas Basche am Donnerstag. Nur bei einem Kind, das zur Eingewöhnung kommen sollte, war man sich Montag noch nicht sicher, ob das im Ausweichquartier Sinn macht. Die anderen Knirpse kennen den Saal, weil sie hier Sport treiben. Das Haus ist deshalb sogar für den Kindergartenbetrieb zugelassen.

Die Feuerwehrleute aus dem Nordkreis gehen damit nach ereignisreichen Tagen in den Jahreswechsel. Die Schwerstedter waren wie die Ramslaer auch Heiligabend alarmiert worden, weil sie als Tragehilfe für den Rettungsdienst benötigt wurden.