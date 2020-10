Die Stadt Bad Berka hat den Paulinenturm auf dem Adelsberg kurzfristig für Besucher schließen müssen. An der Treppenanlage sei ein Schaden zu Tage getreten, der den sicheren Turmaufstieg im Moment nicht garantiere. Die Stadt bemühe sich derzeit, eine Firma zu finden, die das Problem nachhaltig beheben könne.

Eisenhaken hat sich gelöst

Im Turm hat sich einer der Eisenhaken gelöst, mit denen die hölzerne Wendeltreppe im Kalkstein-Gemäuer verankert ist. Auf diesem Haken ruhen zwar lediglich drei der insgesamt 143 Stufen. Dennoch sei die Reparatur alles andere als eine Lappalie, hieß es aus der Stadtverwaltung. Einerseits stamme die Bausubstanz, mit der man es dort zu tun habe, aus dem Jahr 1884, als der örtliche Kur- und Verschönerungsverein den Turm errichten ließ. Andererseits solle nach den Arbeiten eine Traglast der Stufen hergestellt sein, die den heutigen Anforderungen entspricht.

In ein paar Wochen sollte Schaden behoben sein

Die Stadt geht davon aus, den Turm in den nächsten Wochen wieder freigeben zu können. In diesem Jahr habe es bislang besonders viele Wanderer hinauf zum Adelsberg gezogen, die auch den Paulinenturm besuchen wollten. Regulär ist er mittwochs bis sonntags zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten gibt es den Turmschlüssel in der Tourist-Infor­mation.