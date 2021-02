Pendler aus Hermsdorf strebt zweite Amtszeit an

Es ist der fünfte und letzte Punkt auf der öffentlichen Tagesordnung, wenn am 16. Februar in Großschwabhausen die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mellingen zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommt: „Beratung und Beschlussfassung Stellenausschreibung Gemeinschaftsvorsitzender“. Die erste Amtszeit von Andreas Czerwenka als VG-Vorsitzender und damit Verwaltungschef von 16 Dörfern sowie der Kleinstadt Magdala läuft Ende August ab. Ein paar Tage später, Ende September, wird er 60 Jahre alt. Und denkt nicht an den Ruhestand: „Ich würde meine Arbeit gern noch sechs Jahre fortsetzen.“