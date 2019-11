Joachim Krol und Lucas Vogelsang waren für ihr Buch über Grenzerfahrungen 1000 Kilometer kreuz und quer in Deutschland unterwegs.

Persönlicher Blick auf „Deutsche Grenzerfahrungen“ am DNT

Der bekannte Schauspieler Joachim Król und der Journalist Lucas Vogelsang lesen am Samstag im DNT aus ihrem Buch „Was wollen die denn hier? Deutsche Grenzerfahrungen“. Dazu haben sie auf einer Reise durch das ehemals geteilte Land Menschen besucht, deren Leben 1989 noch einmal neu begonnen hat.

Król und Vogelsang sammelten sehr persönliche Geschichten, die von Bundesrepublik und DDR, vom Fremdeln und Annäherung erzählen. Ihre Spurensuche ging von Bochum nach Boltenhagen – 1000 Kilometer Deutschland, an der Wende entlang. Im Gepäck auch die Fragen an die Gegenwart: Wo hat die Mauer überdauert? Wo wurden Grenzen verwischt? Die Antworten hielten sie in ihrem Reportage-Buch fest, das 30 Jahre nach dem Mauerfall auf ihre Art die deutsch-deutsche Geschichte und Entwicklung beleuchtet.

Joachim Król ist durch seine große Präsenz im Kino und TV einer der bekanntesten Schauspieler des Landes. Für seine Darstellung des Wessis Kipp in Detlev Bucks Film „Wir können auch anders“ erhielt er als Bester Darsteller den Deutschen Filmpreis, den Bayerischen Filmpreis und dem Bambi.

Der mehrfach ausgezeichnete Lucas Vogelsang, geboren 1985, zählt zu den erfolgreichsten Reportern seiner Generation. Im Oktober 2018 wurde er Stadtschreiber Ruhr.

Samstag, 16. November, 19.30 Uhr; Großes Haus; Karten: 20,70 Euro