Peta setzt Belohnung im Fall von Döbritschen aus

Die Tierrechtsorganisation Peta hat sich in den jüngsten „Pferderipper“-Fall auf einer Weide bei Döbritschen (unsere Zeitung berichtete) eingeschaltet. Wie Lisa Kienzle, die Pressereferentin der deutschen Peta-Zentrale in Stuttgart, mitteilte, setzt die Organisation 1000 Euro Belohnung für Hinweise auf die Täter aus, die in der vergangenen Woche ein Tier mit einer Stichwaffe getötet und ein weiteres schwer verletzt hatten.

Wer in der Nacht zum vorigen Mittwoch (21. auf 22. April) verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Döbritschen oder Umgebung bemerkt hat, sollte sich umgehend an die Polizei Weimar (Telefon 03643 / 88 20) wenden. Peta selbst nimmt ebenfalls Hinweise entgegen, im Zweifelsfall auch anonym.

Der Täter „muss gefunden werden, bevor noch weitere Tiere sterben“, betonte die Peta-Aktivistin Judith Pein. „Wir möchten mit der ausgesetzten Belohnung dazu beitragen.“ Zudem fordert die Organisation ein bundesweites behördliches Register, in dem Anschläge auf Pferde und bereits überführte Tierquäler erfasst werden. So könnten mögliche Tatzusammenhänge besser aufgezeigt sowie Täterprofile erstellt werden.

Peta-Hotline: Tel. 0711 / 8 60 59 10; oder E-Mail an whistleblower@peta.de