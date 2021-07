Peter Bause liest beim Tiefurter Kultursommer

Tiefurt. Peter Bause zählt zu den großen Charakterdarstellern Berlins. Am Samstag war er zu Gast beim Tiefurter Kultursommer.

Der Berliner Schauspieler Peter Bause war am Samstagnachmittag zu Gast beim Tiefurter Kultursommer. Unterhaltsam und mit Tiefgang las der in Gotha geborene Schauspieler aus seiner Autobiografie „Man stirbt doch nicht im 3. Akt“. Die Veranstaltungen des Kultursommers am Freitag mussten wegen des Regens abgesagt werden. Fortgesetzt wird das Programm am Dienstag, 13. Juli, 20 Uhr, auf der Ilm-Insel mit Liedern und Balladen aus Shakespeares Dramen, es musizieren die Playfords.