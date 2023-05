Peter Sloterdijk zu Gast im Schloss Ettersburg

Ettersburg. Am Sonntag, 21. Mai, ist der Philosoph im Gespräch mit Manfred Osten auf Schloss Ettersburg zu erleben.

Im Rahmen des „Philosophicum Schloss Ettersburg“ ist am kommenden Sonntag, 21. Mai, um 16 Uhr der Philosoph Peter Sloterdijk zu Gast im Gewehrsaal.

Von jeher muss der Mensch seinen „Stoffwechsel mit der Natur“ organisieren. Die moderne Menschheit, so Peter Sloterdijk in seinem neuesten Buch „Von der Gabe des Feuers zur globalen Brandstiftung“ (Suhrkamp-Verlag), könne als ein Kollektiv von Brandstiftern gelten, die an die unterirdischen Wälder und Moore Feuer legen: „Kehrte Prometheus heute auf die Erde zurück, würde er seine Gabe womöglich bereuen, schließlich droht nicht weniger als der Untergang der Welt im Feuer.“

Tickets zu dem Gespräch, moderiert von Manfred Osten, unter www.schlossettersburg.de