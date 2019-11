Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Peterchens Mondfahrt“ zur Tafel Plus

Mit dem Konzert „Peterchens Mondfahrt“ im Deutschen Nationaltheater Weimar und mit dem Plus-Projekt der Weimarer Tafel verbindet sich in diesem Jahr die Spendenaktion der Kunststofftechnik Weimar GmbH (KTW). Das DNT-Weihnachtskonzert für die ganze Familie am dritten Advent setzt damit die Reihe von Benefizaktionen des Unternehmens mit Sitz in Mellingen fort.

Die Weimarer Tafel plus ist ein Zusatzangebot der Weimarer Tafel, dessen Finanzierung zu einem Großteil auf Spenden beruht. Es unterstützt Kinder und Jugendliche, deren Familien Lebensmittel von der Tafel erhalten. Die Hilfe reicht von Hausaufgaben, über Gruppenangebote, die das Selbstbewusstsein stärken, bis zum gesunden Kochen in Familie. Ulrike Scheller, die pädagogische Mitarbeiterin der Tafel, orientiert aber auch auf sinnvolle Freizeitgestaltung und die gemeinsame Vorbereitung schöner Erlebnisse.

KTW-Chef Klaus Deininger hat in den vergangenen Jahren immer wieder Benefizaktionen für gemeinnützige Zwecke organisiert und dafür weitere Sponsoren gewonnen. Noch gut in Erinnerung ist das Filmkonzert „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ vom Vorjahr für den Weimarer Ferienpass. Schon 2013 erschien die Weihnachts-CD „Morgen, Kinder, wird’s was geben . . . “ für den Kramixxo-Kinderklub. Im Jahr darauf datiert das legendäre Benefizkonzert „Ein Lied für Weimar“ zugunsten der Station am Papiergraben. 2019 kann die Aktion erneut auf die Unterstützung von OB Peter Kleine setzen. Rechtsanwalt Peter Möller, die VR Bank Weimar, die Weimarer Wohnstätte und die Stadtwerke Weimar haben bereits nennenswerte Spenden in Aussicht gestellt.

Mit „Peterchens Mondfahrt“ greift Deininger in diesem Jahr das Weihnachtskonzert des Deutschen Nationaltheaters auf. Die Staatskapelle Weimar bereitet das Konzert für die ganze Familie gemeinsam mit der schola cantorum weimar vor. Sie werden die selten gespielte Musik von Josef Achtélik zu dem Märchen Gerdt von Bassewitz erklingen lassen. Entsprechend gut nachgefragt ist das Konzert bereits. Die Benefizaktion wird den Konzertgästen dabei das zum Thema gehörende und von Olga Poljakowa illustrierte Märchenbuch gegen eine Spende als Programmbuch zum Konzert aufbereiten und anbieten.

Nach dem Konzert ist ein stimmungsvoller Ausklang des Adventnachmittags an der Eisbahn vor dem DNT vorgesehen. Vor Konzertgästen, Mitwirkenden, Sponsoren und auch Gästen, die keine Karten für das Konzert bekommen haben, aber die Aktion unterstützen wollen, soll hier der Benefizerlös bekanntgegeben werden. Eisbahnbetreiber Ronny Schmidt hat seine Unterstützung bereits zugesichert. Günter von Dreyfuß wird als treuer Partner der KTW-Benefizkonzerte mit von der Partie sein.

Nach der Überlieferung schrieb der Schriftsteller und Schauspieler Gerdt von Bassewitz (1878-1923) „Peterchens Mondfahrt“ im Jahr 1911 als Märchen für Kinder. Nachgewiesen ist, dass die Abenteuer des Maikäfers Herr Sumsemann und der Kindern Peter und Anneliese auf der Suche nach seinem verloren gegangenen sechsten Beinchens im Jahr 1915 als Buch erschien. Bereits 1912 wurde es als Märchenspiel mit Musik in Leipzig uraufgeführt. Das Märchen gilt heute als Klassiker der deutschen Kinder- und Jugendliteratur.

Die Noten zur Theatermusik waren lange Zeit verschollen. Die Musik wurde deshalb bislang sehr selten aufgeführt. Nachdem der Enkel von Josef Achtélik die Noten wiederentdeckte, überreichte er sie zum 100. Jubiläum der Geschichte im Jahr 2012 dem MDR-Kinderchor für eine Aufführung. In diesem Jahr nehmen sich nun die Staatskapelle Weimar und der Kinderchor der schola cantorum weimar „Peterchens Mondafhrt“ an.

„Peterchens Monfahrt“, Weihnachtskonzert der Staatskapelle Weimar und der schola cantorum weimar, 15. Dezember 2019, 16 Uhr, DNT, Großes Haus