Petition gegen Abschiebung von Apoldaer Leistungssportler

Apolda KSC „Deutsche Eiche“ Apolda bangt um Omid Sayadi. Der Sympathie- und Leistungsträger soll in den Iran abgeschoben werden.

Apolda. Unter dem Titel „Omid Sayadi muss bleiben!“ hat Christopher Marx, Trainer beim Ringverein KSC „Deutsche Eiche“ Apolda eine Petition beim Internetportal Openpetition ins Leben gerufen. Hintergrund ist die drohende Abschiebung im Asylverfahren des Iraners und KSC-Ringers, der 2017 nach Deutschland gekommen ist. Seit dem Wochenende haben sich rund 250 Unterstützer gefunden.

Christopher Marx hofft, dass die so gesammelten Unterschriften die Härtefallkommission am Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz dazu bewegen können, dem 29-jährigen Iraner eine Aufenthaltserlaubnis auszusprechen. Vielleicht wäre er schon wieder zurück in seinem Heimatland, wenn die Corona-Pandemie nicht zu einem Abschiebestopp geführt hätte.

Christ fürchtet im Iran um sein Leben

„Ich darf nicht zurück“, sagt Omid Sayadi, der, weil er einen christlichen Glauben hat, aus der fundamental islamischen Republik geflohen ist. Als Christ gehört dort er dort einer religiösen Minderheit an, die rechtlich benachteiligt und auch verfolgt wird.

Was würde passieren, wenn er abgeschoben werden würde? „Dort werde ich nicht anerkannt“, fügt der 29-Jährige hinzu und gestikuliert in Richtung seines Kopfes und Halses. Seine Handbewegungen wirken, als würde ihm eine Schlinge um den Hals gelegt.

Wenig Verständnis für Ablehnungsgründe im Asylverfahren

Das Asylverfahren von Omid Sayadi war zuvor abgelehnt worden. Und das, obwohl der junge Mann in seinem Verfahren angab, im Iran bei seiner Rückkehr verfolgt zu werden. Die einzige Möglichkeit dort sicher zu sein, wäre es, wenn man seinen Glauben verleugnet und sagt, man wäre ein Moslem. Bei der Ablehnung seines Antrags wurde das möglicherweise als zumutbare Option angesehen, wie aus seinem Bericht hervorgeht.

Für KSC-Trainer Christopher Marx, den Verein sowie die Freunde von Omid Sayadi ist das nicht nachvollziehbar. Die religiöse Verfolgung stelle einen Asylgrund dar. So stehe es im Gesetz und werde es auch in der Politik kommuniziert.

Logistikunternehmen bietet Omid Sayadi Arbeitsvertrag an

Was Christopher Marx aber besonders ärgert, ist die fehlende Anerkennung der Leistungen Sayadis seitens der Asylbehörden. Unter schwierigsten Bedingungen habe er sich hier eine kleine Existenz aufgebaut. So verdiene er seit zwei Jahren sein eigenes Geld bei einem namhaften deutschen Logistikunternehmen, arbeite Nachtschichten, habe dort sogar eine kleine Rolle mit Führungsverantwortung und nun sogar das Angebot auf einen neuen Arbeitsvertrag.

„Ich bezahle alles selber, aber ich muss im Heim bleiben“, ist Omid Sayadi enttäuscht. Die Zustände in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Auf dem Angespanne in Apolda seien suboptimal, wovon sich auch schon Christopher Marx selbst ein Bild gemacht hätte.

29-Jähriger lebt in ständiger Angst

Doch wirklich schwer seien die Momente der Ungewissheit, etwa wenn er im Bett liegt und es draußen ein lautes Geräusch gibt. Omid Sayadi werde dann wach, fürchte es seien Beamte da, um die Abschiebung zu vollstrecken. Das sei wie Folter, der 29-Jährige lebe in Angst.

Nicht nur für Christopher Marx, auch für Omid Sayadi seien manche Entscheidungen, wer in Deutschland bleiben dürfe und wer gehen müsse, nicht nachzuvollziehen. „Andere bekommen hier einen Aufenthalt und nehmen Drogen und machen Probleme. Ich habe nie Probleme gemacht“, sagt der Leistungssportler.

Sportliche und kameradschaftliche Bereicherung beim KSC

Mit zwölf oder dreizehn Jahren habe er im Iran mit dem Ringen angefangen, erinnert er sich. Heute zählt er zur Leistungsspitze des KSC „Deutsche Eiche“ Apolda. Als Trainingspartner stehe er etwa der Olympia-Medaillenhoffnung Maria Selmaier zur Verfügung. Bei den Mitteldeutschen Meisterschaften errang Omid Sayadi den Sieg und brachte unlängst auch einen Ringer der 2. Bundesliga nach nur 30 Sekunden zur Aufgabe.

Wie weit vorne er im sportlichen Wettkampf steht, könne Christopher Marx aber letztlich nur schätzen. Als Nicht-Deutscher bleibe Omid Sayadi die Teilnahme an bestimmten Wettkämpfen verwehrt. „Wenn er aber an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen würde, dann würde er um die Medaillenplätze mitringen“, ist sich der KSC-Trainer sicher.

KSC-Legenden wie Bernd Radestock stehen hinter Omid Sayadi

Wegen seiner freundlichen Art und seiner Hilfsbereitschaft habe sich der Iraner unter den Apoldaer Ringen viele Freunde gemacht. Manche Nachwuchssportler des Vereins sähen in ihm sogar ein Vorbild. KSC-Legenden wie Matthias Darnstedt oder Bernd Radestock treten zudem als Förderer auf. „Omid Sayadi ist hier sehr anerkannt und bestens integriert“, fasst Christopher Marx zusammen.

Die Liste mit den Unterschriften soll in das bereits begonnene Härtefallverfahren zugunsten des 29-jährigen Iraners am Thüringer Migrationsministerium eingebracht werden. Weitere Hintergründe sowie die Möglichkeit zur Unterstützung der Petition gibt es unter diesem Link.