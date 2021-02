Pfannkuchen zum Rosenmontag in Legefeld

Auch die Bewohner des Betreuten Wohnens und des Pflegezentrums in Legefeld werden mit einer besonderen Aktion daran erinnert, dass am 15. Februar Rosenmontag ist: Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel spendiert ihnen Pfannkuchen, das typische Faschingsgebäck. Wegen Corona kann die Übergabe nicht persönlich erfolgen, bedauert Seidel. Das Personal des TWSD wohnen plus .. gGmbH übernimmt diese Aufgabe. Ausgeliefert werden die 120 Pfannkuchen vom Präsidenten des Weimarer HWC, Bäckermeister Bernd Rost. red