Pfingst-Festival Schloss Ettersburg ist abgesagt

Das Festival Schloss Ettersburg ist abgesagt, zumindest in der seit 2011 gewohnten dichten Form in der Pfingstzeit. Das teilte am Montag Schlossdirektor Peter Krause mit. „Die viralen Aussichten lassen uns nicht mehr von einer Durchführung im Juni glaubhaft ausgehen, zumal nicht zu ignorierende Planungstermine – selbst für einen flexibel aufgestellten Veranstalter wie Schloss Ettersburg – längst überschritten sind.“ Als freier Veranstalter seien Krause und sein Team auf eine vollständige Platzkapazität schlicht angewiesen. Die aber werde man durch den stark einschränkenden Mindestabstand nicht ausschöpfen können. Wie Peter Krause weiter mitteilt, hoffen er und sein Team, ab Mitte April über das ganze Jahr verteilt wieder Ettersburger Gespräche und Klassische Konzerte anbieten zu können. Doch auch diese mit stark reduzierter Platzzahl. Auf Clubkonzerte im Gewehrsaal ist nach Angaben Krauses frühestens im Herbst zu hoffen. Was sich im Sommer Open Air ergibt, werde sich zeigen. Ein Programm werde bekannt gegeben, „sobald wir seriös von einer Durchführung ausgehen dürfen“.

Bereits das Pfingst.Festival 2020 musste abgesagt werden, erinnert Peter Krause. Von den etwa 60 geplanten Veranstaltungen konnten lediglich sechs durchgeführt werden. Er danke allen Ticket-Spendern, die damit außerordentlich und vielfältig geholfen haben. Es wurden allerdings drei Arte-Konzerte und zahlreiche Deutschlandfunk Kultur-Konzerte aus dem Gewehrsaal übertragen, Gewehrsaal und Weißer Saal dienen auch in der aktuellen Auszeit als Aufnahmesaal für CD-Produktionen.

Ein Kammermusikkonzert, aufgenommen am 28. Februar im Gewehrsaal, wird am Donnerstag, 4. März, ab 20.03 Uhr vom DLF Kultur gesendet. Es musizieren Oliver Triendl (Klavier), Matthias Schorn (Klarinette) und Andrei Ioniță (Violoncello).